تبون يوقع على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون الموازنة لعام 2026، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد، على عتبة اجتماع مجلس الوزراء.



وجرت مراسم التوقيع بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة، في حضور أعضاء الحكومة.

وتتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للسكان وزيادة رواتب الموظفين.



وكانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.