أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن

وقال الخرابشة إن الاتفاقية تأتي تعزيزاً لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادية من خلال استغلال الثروات المعدنية وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن شركة وادي عربة للمعادن والبالغ رأسمالها المدقوع 2 مليون دولار، أنهت الدراسات الفنية الأولية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، وأظهرت شواهد معدنية مشجعة لنظام متعدد المعادن يضم الذهب والنحاس (LS-Epithermal وPorphyry) بنسب قابلة للتطوير في صخور بركانية ورسوبية، على أن تُستكمل الدراسات الفنية خلال المراحل اللاحقة.
وشدّد الخرابشة على أن الاتفاقية تحظر بيع أو تصدير الخام غير المعالج، وتُلزم المطوّر بمعالجة المعادن والمعادن المصاحبة إلى درجة نقاوة محددة قبل البيع أو التصدير، وذلك لتعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ارتباط العوائد بسعر الذهب عالمياً.
وأشار إلى التزامات الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تعادل 10% من كلفة برنامج العمل، والمضي بالإجراءات القانونية لإصدار قانون امتياز خاص يُقره مجلس النواب للشركة المسجّلة كشركة مساهمة عامة أردنية، إضافة إلى الالتزام بالشروط البيئية والتشريعية النافذة.
وبين أن الاتفاقية تتضمن التزام الشركة بتنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى المعايير البيئية والفنية، والمساهمة في خلق فرص عمل للأردنيين، إضافة إلى تأسيس شركة مساهمة عامة تُطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام بما يعزز الشفافية ويتيح مشاركة المجتمع في عوائد هذا الاستثمار.
