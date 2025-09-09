أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعضو هيئة المديرين/المدير العام لشركة وادي عربة للمعادن هاني معتوق الأسمر، اليوم الثلاثاء، أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب في الأردن، ضمن مناطق أبو خشيبة وجبال أبوبرقة والبراق في وادي عربة على مساحة 66 كيلومتراً مربعاً منها 48 كيلو متر تم توقيع اتفاقية سابقة مع الشركة للتنقيب عن النحاس.

وقال الخرابشة إن الاتفاقية تأتي تعزيزاً لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادية من خلال استغلال الثروات المعدنية وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للأردنيين.



وأوضح أن شركة وادي عربة للمعادن والبالغ رأسمالها المدقوع 2 مليون دولار، أنهت الدراسات الفنية الأولية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، وأظهرت شواهد معدنية مشجعة لنظام متعدد المعادن يضم الذهب والنحاس (LS-Epithermal وPorphyry) بنسب قابلة للتطوير في صخور بركانية ورسوبية، على أن تُستكمل الدراسات الفنية خلال المراحل اللاحقة.



وشدّد الخرابشة على أن الاتفاقية تحظر بيع أو تصدير الخام غير المعالج، وتُلزم المطوّر بمعالجة المعادن والمعادن المصاحبة إلى درجة نقاوة محددة قبل البيع أو التصدير، وذلك لتعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ارتباط العوائد بسعر الذهب عالمياً.



وأشار إلى التزامات الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تعادل 10% من كلفة برنامج العمل، والمضي بالإجراءات القانونية لإصدار قانون امتياز خاص يُقره مجلس النواب للشركة المسجّلة كشركة مساهمة عامة أردنية، إضافة إلى الالتزام بالشروط البيئية والتشريعية النافذة.