الجمعة 2025-09-12 05:12 م
 

إجراء سريع من أحد ضباط الإدارة الملكية لحماية البيئة ينقذ حياة مواطن

ا
تعبيرية
 
الجمعة، 12-09-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري- نجا المواطن "سلطان الغبين"، أثناء ممارسته للسباحة ورياضة الغطس في الشاطئ الجنوبي لمحافظة العقبة من حادثة غرق، وذلك إثر الاستجابة السريعة لأحد ضباط الإدارة الملكية لحماية البيئة.

اضافة اعلان


وفي تفاصيل الحادثة التي رواها المواطن سلطان عبر برنامج "سلامتك بتهمنا"، أوضح أنه تعرض لتشنجات وإرهاق عام أثناء محاولته السباحة والغوص في مياه خليج العقبة صباح أمس الخميس، ما استدعى عودة أحد مرافقيه إلى الشاطئ بعد أن تعذر عليه مساعدته وطلب النجدة من أحد الضباط المتواجدين كنقطة أمنية متقدمة من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة بالقرب من شاطئ العقبة الجنوبي.


من جانبه، أكد الملازم ثامر محمد أحمد، من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والذي استجاب للنداء بشكل فوري، أنه وبعد تلقي البلاغ من المواطن تم التواصل مع العمليات والسيطرة من قبل زميله في حين قفز إلى المياه دون تردد وتمكن من السباحة باتجاه الشخص والذي قام بتثبيت نفسه بأحد طابات النجاة وقام بطمأنته بعد الوصول إليه وسحبه إلى الشاطئ بشكل آمن حيث تولت فرق الدفاع المدني التي وصلت الموقع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.


ولفت إلى أن التدريبات المكثفة التي خضع لها، ساعدته على تنفيذ عملية الإنقاذ بسرعة وكفاءة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحوادث يتطلب جهوزية عالية واستعدادا دائما، داعياً المواطنين إلى عدم المغامرة والدخول إلى مسافات بعيده في عرض البحر وعدم القيام بذلك منفردين بجميع الأحوال.


وأعرب المواطن "سلطان" في ختام حديثه لإذاعة "أمن إف إم" عن بالغ شكره وامتنانه لكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة والأجهزة الأمنية، مشيداً بجهودهم واستجابتهم السريعة، مؤكدا أنهم على الدوام في مقدمة الصفوف لأداء الواجب الإنساني والوطني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلسة ضمن المدرسة الحقلية لزراعة الخضار في لواء الوسطية

أخبار محلية جلسة ضمن المدرسة الحقلية لزراعة الخضار في لواء الوسطية

إعلام عبري: أمراض جلدية خطيرة تنتشر بين الجنود في غزة

فلسطين إعلام عبري: أمراض جلدية خطيرة تنتشر بين الجنود في غزة

ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

عربي ودولي ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

ا

أخبار محلية توزيع الكهرباء تخصص 5% من أرباحها لمشروع المسؤولية المجتمعية الحكومي

ل

أخبار محلية مطالب في عجلون لمعالجة أوضاع الطرق وتعزيز معايير السلامة

ا

فلسطين 40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

ت

أسواق ومال أسهم آسيا تصعد وتقترب من مستوى قياسي

ل

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في القدس وتحييد المشتبه به



 
 





الأكثر مشاهدة