إجراء سريع من أحد ضباط الإدارة الملكية لحماية البيئة ينقذ حياة مواطن

وفي تفاصيل الحادثة التي رواها المواطن سلطان عبر برنامج "سلامتك بتهمنا"، أوضح أنه تعرض لتشنجات وإرهاق عام أثناء محاولته السباحة والغوص في مياه خليج العقبة صباح أمس الخميس، ما استدعى عودة أحد مرافقيه إلى الشاطئ بعد أن تعذر عليه مساعدته وطلب النجدة من أحد الضباط المتواجدين كنقطة أمنية متقدمة من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة بالقرب من شاطئ العقبة الجنوبي.
من جانبه، أكد الملازم ثامر محمد أحمد، من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والذي استجاب للنداء بشكل فوري، أنه وبعد تلقي البلاغ من المواطن تم التواصل مع العمليات والسيطرة من قبل زميله في حين قفز إلى المياه دون تردد وتمكن من السباحة باتجاه الشخص والذي قام بتثبيت نفسه بأحد طابات النجاة وقام بطمأنته بعد الوصول إليه وسحبه إلى الشاطئ بشكل آمن حيث تولت فرق الدفاع المدني التي وصلت الموقع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.
ولفت إلى أن التدريبات المكثفة التي خضع لها، ساعدته على تنفيذ عملية الإنقاذ بسرعة وكفاءة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحوادث يتطلب جهوزية عالية واستعدادا دائما، داعياً المواطنين إلى عدم المغامرة والدخول إلى مسافات بعيده في عرض البحر وعدم القيام بذلك منفردين بجميع الأحوال.
وأعرب المواطن "سلطان" في ختام حديثه لإذاعة "أمن إف إم" عن بالغ شكره وامتنانه لكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة والأجهزة الأمنية، مشيداً بجهودهم واستجابتهم السريعة، مؤكدا أنهم على الدوام في مقدمة الصفوف لأداء الواجب الإنساني والوطني.
