إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد

02:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717404 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور إلى التَّقاعد. اضافة اعلان





وقال مجلس الوزراء، إنه سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.