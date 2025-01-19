إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد

وقال مجلس الوزراء، إنه سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
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