المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية يزور مجموعة الضفادع البشرية

الوكيل الإخباري- زار المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية، أمس الثلاثاء، مجموعة الضفادع البشرية التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.

واطلع المفتش العام، بحضور قائد القوة البحرية والزوارق الملكية على معرضٍ للمعدات والزوارق الحديثة والآليات المساندة التي جرى تطويرها، لتلبية متطلبات العمل الميداني البحري، بما يضمن للمجموعة القدرة على تنفيذ عملياتها بكفاءة واحترافية عالية.


كما تابع المفتش العام جانباً من تمرين بحري ميداني نفذته المجموعة في المياه الإقليمية، اشتمل على عمليات اقتحام وتخليص محتجزين، وعمليات غطس وتطهير المتفجرات، أظهر المشاركون فيه مستوى عالٍ من الجاهزية والانضباط والقدرة العالية على التعامل مع مختلف السيناريوهات والتهديدات البحرية، بما يعكس الكفاءة المهنية التي تتمتع بها مرتبات القوة البحرية والزوارق الملكية.

 
 
