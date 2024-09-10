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إحالة منتحل شخصية في اربد الاولى الى الادعاء العام

انتخابات - تعبيرية
انتخابات - تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 04:33 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت الكوادر العاملة في احد مراكز الاقتراع  في دائرة اربد الاولى  احد الاشخاص إثر انتحاله شخصية مواطن آخر حاول التصويت عنه .

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وبحسب صحيفة الرأي  تم إحالة منتحل الشخصية الى الادعاء العام واخذ الاجراء القانوني بحقه .

 

 
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