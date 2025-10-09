بحث سبل التعاون الأكاديمي بين "العلوم والتكنولوجيا" والسفارة السويسرية

06:11 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، اليوم الخميس، مع السفيرة السويسرية لدى المملكة، إميليا جورجييفا، يرافقها مستشار التعاون والدبلوماسية المائية الإقليمي المهندس مفلح العلاوين، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعة والجامعات والمؤسسات السويسرية، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.





واستعرض السالم مسيرة الجامعة ورؤيتها ورسالتها والتخصصات التي تطرحها، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي للدولة، إضافة إلى المشاريع المستقبلية والخطط الطموحة التي تسعى لتحقيقها لخدمة الطلبة، وبخاصة الطلبة الوافدين، وسبل التعاون في إجراء الدراسات والبحوث المشتركة.



من جانبها، أكدت جورجييفا على عمق العلاقات الأردنية السويسرية وتميزها، مشيرة إلى حرص بلادها على تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات الأردنية، وتوطيد الشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا نظرًا للتقاطع الكبير في البرامج الطبية والهندسية بين الجانبين.



وأشارت إلى تطلع سويسرا لتوسيع آفاق التعاون في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وابتعاث الطلبة، وتنظيم زيارات متبادلة لأعضاء الهيئة التدريسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي في البلدين، مشيدة بالسمعة الأكاديمية المرموقة للجامعة وتقدمها في التصنيفات الدولية.



وجالت في مركز دبلوماسية المياه بالجامعة، واطلعت على برامجه وأنشطته، واستمعت إلى شرح حول أهداف المركز ودوره في تعزيز مفاهيم الدبلوماسية المائية، وبناء جسور التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى مساهمته في إعداد الطلبة وتمكينهم من مهارات الحوار والتفاوض في قضايا المياه العابرة للحدود.



وفي ختام اللقاء، أكد السالم أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعة والمؤسسات العلمية السويسرية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

