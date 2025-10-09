بوتين: إيران تبدي استعدادا لحل أزمة البرنامج النووي

وقال بوتين خلال كلمته في قمة "آسيا الوسطى - روسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه: "نحن نتواصل بشكل وثيق مع الشركاء الإيرانيين ونلمس توجههم نحو البحث عن حلول مقبولة للطرفين واستئناف التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
يذكر أن الرئيس الروسي وصل أمس 8 أكتوبر إلى دوشنبه عاصمة طاجيكستان في زيارة رسمية.
