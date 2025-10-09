الخميس 2025-10-09 09:02 م
 

بوتين: إيران تبدي استعدادا لحل أزمة البرنامج النووي

ل
أرشيفية
 
الخميس، 09-10-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده "تلمس توجه إيران نحو البحث عن حلول مقبولة" للوضع المحيط ببرنامجها النووي.

وقال بوتين خلال كلمته في قمة "آسيا الوسطى - روسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه: "نحن نتواصل بشكل وثيق مع الشركاء الإيرانيين ونلمس توجههم نحو البحث عن حلول مقبولة للطرفين واستئناف التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يذكر أن الرئيس الروسي وصل أمس 8 أكتوبر إلى دوشنبه عاصمة طاجيكستان في زيارة رسمية.

اضافة اعلان


RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة ​

ا

فلسطين إعلام إسرائيلي: بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر لبحث اتفاق غزة

ل

عربي ودولي بوتين: إيران تبدي استعدادا لحل أزمة البرنامج النووي

ل

عربي ودولي فوز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب

فرصة للراغبين بالزواج بعد استمرار هبوط أسعار الذهب محلياً

اقتصاد محلي فرصة للراغبين بالزواج بعد استمرار هبوط أسعار الذهب محلياً

ت

أخبار محلية الروابدة يستحضر تاريخ الأردن المشرّف في بلدة حرثا

ن

عربي ودولي تحذير أممي من محاولات لعرقلة خطة ترامب

القسام تكشف عن إغارة مجاهديها ومحاولة أسر جندي أمس الأربعاء في عملية نوعية

فلسطين القسام تكشف عن إغارة مجاهديها ومحاولة أسر جندي أمس الأربعاء في عملية نوعية



 
 





الأكثر مشاهدة