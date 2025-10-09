الخميس 2025-10-09 07:30 م
 

إعلان عاجل صادر عن الخارجية الأردنية

الخميس، 09-10-2025 06:22 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول المواطنَيْن الأردنيَّيْن اللّذَيْن كانا على متن سفينة الضمير ضمن أسطول الحرية إلى أراضي المملكة اليوم، عبر جسر الملك حسين.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنَيْن منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما وعودتهما إلى المملكة.

وأكّد المجالي استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يلزم لمساندتهم.
 
 
