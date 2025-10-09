إعلان عاجل صادر عن الخارجية الأردنية

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنَيْن منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما وعودتهما إلى المملكة.
وأكّد المجالي استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يلزم لمساندتهم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه والري: 2,4 مليار دينار مشاريع للمياه والصرف الصحي قيد الدراسة والتنفيذ
-
افتتاح معرض للتراث الشعبي في لواء الاغوار الشمالية
-
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس
-
بحث سبل التعاون الأكاديمي بين "العلوم والتكنولوجيا" والسفارة السويسرية
-
توقيع وثيقة عدم المبالغة في الظواهر الاجتماعية في ماحص والفحيص
-
ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه
-
"هيئة النزاهة" تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة