فوز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب

الوكيل الإخباري- منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، جائزة نوبل في الأدب لعام 2025 إلى الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي البالغ من العمر 71 عاما.

وقال السكرتير الدائم للأكاديمية، ماتس مالم، إن اللجنة اختارت تكريم كراسناهوركاي "لنتاجه المذهل والرؤيوي الذي يعيد التأكيد على قوة الفن في وسط رعب أقرب إلى نهاية العالم".


وأوردت اللجنة في بيانها، أن كراسناهوركاي "كاتب ملحمي عظيم يندرج في تقليد أوروبا الوسطى الممتد من كافكا إلى توماس بيرنهارت، ويتميز بالعبثية والمغالاة الهزلية".


وتابعت "لكن ثمة أكثر من وجه لنتاجه، وهو يتطلع أيضا إلى الشرق باعتماده نبرة أكثر تأملا وأكثر رهافة في تعابيره".


