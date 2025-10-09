فوز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب

وقال السكرتير الدائم للأكاديمية، ماتس مالم، إن اللجنة اختارت تكريم كراسناهوركاي "لنتاجه المذهل والرؤيوي الذي يعيد التأكيد على قوة الفن في وسط رعب أقرب إلى نهاية العالم".
وأوردت اللجنة في بيانها، أن كراسناهوركاي "كاتب ملحمي عظيم يندرج في تقليد أوروبا الوسطى الممتد من كافكا إلى توماس بيرنهارت، ويتميز بالعبثية والمغالاة الهزلية".
وتابعت "لكن ثمة أكثر من وجه لنتاجه، وهو يتطلع أيضا إلى الشرق باعتماده نبرة أكثر تأملا وأكثر رهافة في تعابيره".
-
أخبار متعلقة
-
بوتين: إيران تبدي استعدادا لحل أزمة البرنامج النووي
-
تحذير أممي من محاولات لعرقلة خطة ترامب
-
ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم
-
روسيا تؤكد على سيادة ووحدة الأراضي السورية
-
السيسي يعد باحتفال يليق بالاتفاق "التاريخي" حول القطاع
-
السيسي يوجه رسالة إلى ترامب .. ويدعو لبدء تنفيذ الاتفاق دون انتظار التوقيع الرسمي
-
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن
-
عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة