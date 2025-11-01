افتتاح المتحف المصري الكبير

الوكيل الإخباري- افتتح في جمهورية مصر العربية مساء اليوم السبت، المتحف الكبير في احتفالية حضرها 79 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم.

واستقبل الرئيس المصري وقرينته الوفود المشاركة قبل حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.