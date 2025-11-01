الأحد 2025-11-02 01:31 ص
 

افتتاح المتحف المصري الكبير

السبت، 01-11-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري-  افتتح في جمهورية مصر العربية مساء اليوم السبت، المتحف الكبير في احتفالية حضرها 79 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم.

واستقبل الرئيس المصري وقرينته الوفود المشاركة قبل حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.


ووضع الرئيس المصري القطعة الأخيرة التي تحمل اسم مصر في النموذج المصغر للمتحف، الذي تحمل كل قطعة منه اسم دولة من الدول المشاركة في الافتتاح.   

 
 
