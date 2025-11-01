واستقبل الرئيس المصري وقرينته الوفود المشاركة قبل حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
ووضع الرئيس المصري القطعة الأخيرة التي تحمل اسم مصر في النموذج المصغر للمتحف، الذي تحمل كل قطعة منه اسم دولة من الدول المشاركة في الافتتاح.
-
أخبار متعلقة
-
هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق
-
"البنتاغون" توافق على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى
-
بعد توبيخهم من الشرع.. كشف تفاصيل تسليم مسؤولين سوريين لمفاتيح سياراتهم الفارهة
-
قلق أممي بشأن الوضع في تنزانيا
-
غارات إسرائيلية على ثلاث بلدات لبنانية جنوبية
-
الرئاسة المصرية: مشاركة 79 وفداً رسمياً في افتتاح المتحف المصري الكبير
-
شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
-
قمة قادة أبيك تنطلق في كوريا الجنوبية بشأن التجارة العالمية