الديوان الملكي يعزي آل الملقي والجندي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها وعموم آل الملقي والجندي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
