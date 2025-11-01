الديوان الملكي يعزي آل الملقي والجندي

10:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752166 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى آل الملقي والجندي بوفاة منال مروان الجندي زوجة الدكتور سمير بدري الملقي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها وعموم آل الملقي والجندي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.