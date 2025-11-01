السبت 2025-11-01 07:43 م
 

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68,858 شهيدا

غزة
غزة
 
السبت، 01-11-2025 03:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مصادر طبية، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,858، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170.664، منذ بدء العدوان، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، جثامين 22 شهيدا، منهم 5 شهداء جدد و17 شهيدا جرى انتشالهم من تحت الركام.
 
 
