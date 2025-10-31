تعرف على أول طريق مدفوع في الأردن وتكاليف عبوره

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية، أمس الخميس، النظام المعدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق.

واشتمل النظام المنشور على ملحق خاص بطريق الحرانة-العمري، الذي سيكون أول طريق في المملكة، يطبق عليه مشروع الطرق البديلة مدفوعة الرسوم.



وحدد النظام تعرفة المرور لطريق الحرانة العمري في المنطقة الواقعة بين قصري عمرة والحرانة باتجاه الحدود السعودية بـ85 قرشًا للمركبات الصغيرة بما فيها مركبات الشحن الصغيرة والمتوسطة وحافلات الركاب بكافة أحجامها، و 2.5 دينار عن سيارات الشحن البالغ حجمها أربعة محاور فأكثر.



واستثنى النظام المركبات وسيارات الشحن الحكومية والعسكرية وسيارات الإسعاف ومركبات الوفود الرسمية بأنواعها من دفع رسوم المرور.



وبحسب الملحق تقوم الحكومة بتحصيل بدل خدمات المرور بطرق الدفع التي تحددها سواءً نقداً أو بوسائل الدفع الإلكتروني أو غيرها من وسائل التحصيل المتاحة.



ويأتي تطبيق مفهوم الطرق البديلة على طريق الحرانة-العمري كنموذج للمشروع الذي يجري الحديث عنه محليا منذ العام 2007، فيما طرح للتنفيذ ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.



وأكدت وزارة الأشغال، أن مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم لن يطبق على أي طريق في المملكة مفتوح حاليًا ويستخدم من قبل المواطنين وأن المشروع سيشمل فقط فتح طرق جديدة أو استكمال الطرق الدائرية التي فتحت أجزاء منها ويحتاج استكمالها لمبالغ كبيرة، حيث ستطرح تلك الأجزاء كفرص استثمارية لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.