مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري- قال مصدر إن عددا من المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في المنيا جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية. اضافة اعلان





وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.