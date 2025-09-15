الإثنين 2025-09-15 09:02 ص
 

زامير لأعضاء الكنيست: نتنياهو لا يخبركم بالمراحل المقبلة

الإثنين، 15-09-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن رئيس الأركان إيال زامير تحدّث في الكنيست عن حالة عدم يقين بشأن مراحل الحرب واليوم التالي في غزة.اضافة اعلان


كما نقلت عن رئيس الأركان قوله إنه لا يعرف إذا كانت الحكومة تريد حكمًا عسكريًا في غزة أم لا، مضيفًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يُخبرهم بالمراحل المقبلة.
 
 
