الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

الوكيل الإخباري-   شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار عدد من المشتقات النفطية خلال الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي، مقارنةً بمعدلاتها المسجّلة في الأسبوع الأول من الشهر، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان


ووفق النشرة، انخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 678 دولارًا للطن إلى 673 دولارًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 0.7%، كما تراجع سعر البنزين أوكتان 95 من 700 دولار إلى 697 دولارًا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.4%.

كما انخفض سعر زيت الوقود الثقيل من 394 دولارًا إلى 392 دولارًا للطن، بنسبة بلغت 0.5%، فيما تراجع سعر خام برنت من 68 دولارًا إلى 67 دولارًا للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 1.5%.

في المقابل، ارتفع معدل سعر الديزل من 633 دولارًا للطن إلى 636 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت 0.5%، في حين استقر معدل سعر الكاز في الأسبوع الثاني عند 659 دولارًا للطن، مقارنة بـ647 دولارًا في الأسبوع الأول.

كما بقي معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول الحالي دون تغيير عند 498 دولارًا للطن، وهو السعر ذاته المُسجّل في شهر آب الماضي.
 
 
