إدارة السير تدعو السائقين للالتزام بقواعد المرور في محيط المدارس

الوكيل الإخباري- وجهت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة، ومراقبة عبور الطلبة في المناطق المدرسية، بالإضافة إلى إعطاء مساحة كافية لمرور حافلات المدرسة، وذلك لأن الأطفال بحاجة إلى بيئة آمنة أثناء الصعود والنزول.





ودعت الإدارة، خلال منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، السائقين إلى القيادة بحذر في الطرق التي تشهد كثافة مرورية ومحيط المدارس، تزامنًا مع عودة دوام المدارس الحكومية والخاصة.



وأكدت إدارة السير أن اكتمال دوام جميع الطلبة في العام الدراسي الجديد صباح الأحد، سيؤدي إلى تغيّر أنماط الحركة المرورية، مما يستوجب التخطيط لبدء المشاوير مبكرًا لتفادي الكثافة المرورية المتزايدة في ساعات الذروة الصباحية.



ويتوجه الأحد، قرابة نصف مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، إلى مدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية "BTEC"، إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم تقويمًا للمدارس الخاصة مغايرًا للمدارس الحكومية، التي بدأت دوامها الفعلي الأسبوع الماضي.