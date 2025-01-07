 
الثلاثاء 2025-01-07 06:41 م
 

إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبية الملكية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الثلاثاء، 07-01-2025 06:00 م

الوكيل الإخباري-    أدخلت الخدمات الطبية الملكية، تقنية جديدة لأول مرة إلى مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، وهي "الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية"، بالتعاون مع شركة بوسطن ساينتيفيك؛ وفق أحدث الإرشادات والمعايير العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة الخدمات الطبية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والحديثة للمرضى.

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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: "إننا نسعى دائماً ضمن سياسة الخدمات الطبية الملكية إلى إدخال التقنيات العلاجية القلبية الدقيقة كافة لمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب لتواكب آخر المستجدات العلمية، والتي تسهم في تسريع وتيرة العمل وتقديم خدمة طبية مميزة وذات جودة عالية للمرضى".

 
gnews

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