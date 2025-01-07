إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- أدخلت الخدمات الطبية الملكية، تقنية جديدة لأول مرة إلى مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، وهي "الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية"، بالتعاون مع شركة بوسطن ساينتيفيك؛ وفق أحدث الإرشادات والمعايير العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة الخدمات الطبية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والحديثة للمرضى.

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