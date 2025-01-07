إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبية الملكية

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: "إننا نسعى دائماً ضمن سياسة الخدمات الطبية الملكية إلى إدخال التقنيات العلاجية القلبية الدقيقة كافة لمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب لتواكب آخر المستجدات العلمية، والتي تسهم في تسريع وتيرة العمل وتقديم خدمة طبية مميزة وذات جودة عالية للمرضى".
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