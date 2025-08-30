إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

ووافق المجلس على توصيات لجنة الاستثمار بتسجيل شركة للدعاية والإعلان تحت مظلة صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود النقابة لتوسيع نطاق خدماتها وتنويع مصادر دخلها، وتكليف رئيس اللجنة والمستشار القانوني للنقابة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك .
كما وافق المجلس على إدراج قطع الأراضي العائدة للنقابة في مشروع أراضي الغباوي وعددها 15 قطعة ،ضمن خطة الاستثمارات المستقبلية للنقابة، مع الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في هذا المشروع، لتعزيز العوائد المالية للنقابة.
