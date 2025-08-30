السبت 2025-08-30 05:55 م
 

إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"
نقابة الصحفيين
 
السبت، 30-08-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، جلسة برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، حيث تمت الموافقة على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور النقابة وتوسيع نشاطاتها الاستثمارية.

اضافة اعلان


ووافق المجلس على توصيات لجنة الاستثمار بتسجيل شركة للدعاية والإعلان تحت مظلة صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود النقابة لتوسيع نطاق خدماتها وتنويع مصادر دخلها، وتكليف رئيس اللجنة والمستشار القانوني للنقابة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك .


كما وافق المجلس على إدراج قطع الأراضي العائدة للنقابة في مشروع أراضي الغباوي وعددها 15 قطعة ،ضمن خطة الاستثمارات المستقبلية للنقابة، مع الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في هذا المشروع، لتعزيز العوائد المالية للنقابة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تطلق تعاونًا بحثيًا مع "سيدني" الأسترالية

البريد الأردني

أخبار محلية طرح طوابع تذكارية عن مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية "مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

أخبار محلية "عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء

عربي ودولي الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين 66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة