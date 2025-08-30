إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

الوكيل الإخباري- عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، جلسة برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، حيث تمت الموافقة على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور النقابة وتوسيع نشاطاتها الاستثمارية.

اضافة اعلان



ووافق المجلس على توصيات لجنة الاستثمار بتسجيل شركة للدعاية والإعلان تحت مظلة صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود النقابة لتوسيع نطاق خدماتها وتنويع مصادر دخلها، وتكليف رئيس اللجنة والمستشار القانوني للنقابة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك .