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إرشادات محدثة للمسافرين إلى السعودية حول أدوية الاستخدام الشخصي

علم السعودية
السعودية
 
الإثنين، 07-04-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات محدثة للمسافرين من الأردن إلى السعودية حول أدوية الاستخدام الشخصي، لتفادي المساءلة القانونية المترتبة على حمل أدوية محظورة في السعودية.

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وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أنه ينبغي على المسافر قبل السفر لتجنب حدوث أي إشكالات، مراجعة قائمة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط التالي: (https://2u.pw/rb4PzGi3).


وأشارت إلى أنه في حال كان الدواء المستخدم مدرج ضمن القائمة يرجى قبل السفر تعبئة الطلب عبر نظام الأدوية المقيدة عبر الرابط: (cds.sfda.gov.sa)، وإنشاء حساب خاص لك (Create Traveler user)، وبعد ذلك تعبئة البيانات الخاصة ومن ضمنها البريد الإلكتروني، وعمل (Login) وتعبئة البيانات الخاصة بالأدوية المحمولة وإرفاق من الطلب الوصفة والتقرير ونموذج الفسح والمتوفر عبر الرابط: (https://2u.pw/eCXTYpZV).

 

وأكدت المؤسسة، أهمية وصول الرد على البريد الإلكتروني المذكور ضمن الحساب الذي تم انشاؤه قبل مغادرة الأراضي الأردنية.

 
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