إرشادات محدثة للمسافرين إلى السعودية حول أدوية الاستخدام الشخصي

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أنه ينبغي على المسافر قبل السفر لتجنب حدوث أي إشكالات، مراجعة قائمة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط التالي: (https://2u.pw/rb4PzGi3).
وأشارت إلى أنه في حال كان الدواء المستخدم مدرج ضمن القائمة يرجى قبل السفر تعبئة الطلب عبر نظام الأدوية المقيدة
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