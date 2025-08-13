إشهار ملتقى قناديل السلام في الزرقاء

الوكيل الإخباري- رعى محافظ الزرقاء، الدكتور فراس مسلم أبو قاعود، اليوم الأربعاء، حفل إشهار ملتقى قناديل السلام، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين والناشطين في العمل التطوعي والمجتمعي، في قاعة غرفة تجارة الزرقاء.

اضافة اعلان



وشهد الحفل حضورا لافتا ضم عددا من الشخصيات الرسمية والعامة، من بينهم النائب الدكتور هايل عياش، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ومدير مدرسة مار يوسف ماجد الشحاتيت، إلى جانب ممثلين عن مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية.