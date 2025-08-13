إشهار ملتقى قناديل السلام في الزرقاء

وشهد الحفل حضورا لافتا ضم عددا من الشخصيات الرسمية والعامة، من بينهم النائب الدكتور هايل عياش، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ومدير مدرسة مار يوسف ماجد الشحاتيت، إلى جانب ممثلين عن مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية.
وفي لفتة رمزية معبرة، أضاء المحافظ أبو قاعود شعلة "حمامة السلام" إيذانا بانطلاق الملتقى، قبل أن يختتم الحفل بتوقيع وثيقة السلام، التي جاءت لتكون بمثابة عهد والتزام جماعي بترسيخ قيم الوئام والعيش المشترك، وصون رسالة الأردن الحضارية التي أضاءت قناديل المحبة في قلوب أبنائه.
