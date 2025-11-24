الثلاثاء 2025-11-25 03:06 ص
 

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

الإثنين، 24-11-2025 11:55 م
الوكيل الإخباري-   توعد الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي في حزب الله علي هيثم الطبطبائي، مؤكداً أن "رداً ساحقاً ينتظر المعتدي في الوقت المحدد".اضافة اعلان


وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الحرس الثوري أدان، في بيان رسمي، مقتل الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفاً العملية بأنها "جريمة وحشية".

وأشار البيان إلى أن العملية "تمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار"، وأضاف: "حق محور المقاومة وحزب الله اللبناني في الثأر لدماء المجاهدين محفوظ، وسيُواجه المعتدي الإرهابي بردٍّ ساحق في الوقت المُحدد".

