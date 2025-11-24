إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الحرس الثوري أدان، في بيان رسمي، مقتل الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفاً العملية بأنها "جريمة وحشية".
وأشار البيان إلى أن العملية "تمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار"، وأضاف: "حق محور المقاومة وحزب الله اللبناني في الثأر لدماء المجاهدين محفوظ، وسيُواجه المعتدي الإرهابي بردٍّ ساحق في الوقت المُحدد".
سكاي نيوز
-
