أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة عقب مباحثاته مع رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول: "موقفنا من أوكرانيا يظل دون تغيير: يجب إنهاء النزاع، ويتعين على الأطراف اتخاذ خطوات نحو حل دبلوماسي والجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف: "كما تعلمون، خلال الأسبوع التقيت بالسيد [فلاديمير] زيلينسكي وأجريت محادثات مع السيد [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين. ستواصل تركيا دعم جميع المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم، خاصة عملية إسطنبول".
روسيا اليوم
-
