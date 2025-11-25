الثلاثاء 2025-11-25 03:05 ص
 

أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

الثلاثاء، 25-11-2025 12:08 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لم تُغيّر موقفها من النزاع الأوكراني، معتبراً أنه يجب إنهاؤه عبر الوسائل الدبلوماسية مع الإشارة بشكل خاص إلى عملية إسطنبول.اضافة اعلان


 وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة عقب مباحثاته مع رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول: "موقفنا من أوكرانيا يظل دون تغيير: يجب إنهاء النزاع، ويتعين على الأطراف اتخاذ خطوات نحو حل دبلوماسي والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "كما تعلمون، خلال الأسبوع التقيت بالسيد [فلاديمير] زيلينسكي وأجريت محادثات مع السيد [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين. ستواصل تركيا دعم جميع المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم، خاصة عملية إسطنبول".

