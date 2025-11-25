الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

وأوضح آل خطاب أن الأجواء ستتجه نحو الاستقرار تدريجيًا مع ساعات المساء والليل، حيث تتراجع فرص الهطول ويتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية، بينما يسود طقس بارد بوجه عام في ساعات الليل.
وأكدت الأرصاد ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة، محذّرة من عدة مخاطر تشمل تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية والسهول، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تدني الرؤية بسبب الغبار المثار نتيجة الرياح الهابطة خصوصًا في مناطق البادية. كما دعت السائقين إلى توخي الحذر من خطر الانزلاق أثناء هطول الأمطار.
وأشار آل خطاب إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار، فيما تميل الأجواء للاستقرار تدريجيًا ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء مع استمرار تشكل الضباب على الجبال.
