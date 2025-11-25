الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية من حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء، 25 تشرين الثاني 2025، وفق ما صرّح به مدير الإدارة رائد رافد خطاب.

اضافة اعلان

وتوقّع آل خطاب هطول زخات مطرية في مناطق متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات محدودة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت، مع احتمالية حدوث الرعد وتساقط حبات البرد وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.



وأوضح آل خطاب أن الأجواء ستتجه نحو الاستقرار تدريجيًا مع ساعات المساء والليل، حيث تتراجع فرص الهطول ويتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية، بينما يسود طقس بارد بوجه عام في ساعات الليل.



وأكدت الأرصاد ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة، محذّرة من عدة مخاطر تشمل تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية والسهول، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تدني الرؤية بسبب الغبار المثار نتيجة الرياح الهابطة خصوصًا في مناطق البادية. كما دعت السائقين إلى توخي الحذر من خطر الانزلاق أثناء هطول الأمطار.



وأشار آل خطاب إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار، فيما تميل الأجواء للاستقرار تدريجيًا ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء مع استمرار تشكل الضباب على الجبال.