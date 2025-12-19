إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي

وبين الاتحاد، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها القريشي، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.
-
