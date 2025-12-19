إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن إصابة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أدهم القريشي بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة النشامى ليلة أمس أمام المنتخب المغربي في نهائي بطولة كأس العرب.

