الجمعة 2025-12-19 02:12 م

إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي

أدهم القريشي
الجمعة، 19-12-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن إصابة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أدهم القريشي بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة النشامى ليلة أمس أمام المنتخب المغربي في نهائي بطولة كأس العرب.

وبين الاتحاد، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها القريشي، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

 
 


