تدني مدى الرؤية على طريق مطار الملكة علياء بسبب تشكل الضباب

الوكيل الإخباري- يشهد طريق مطار الملكة علياء الدولي، تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، نتيجة تشكّل الضباب، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وقالت "الأرصاد"، إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة لديها، تشير إلى تشكّل الضباب في بعض مناطق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، ما أسهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية في عدد من الطرق.