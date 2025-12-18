الجمعة 2025-12-19 12:05 ص

السلامي: هدفنا هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا

الخميس، 18-12-2025 11:37 م

الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال السلامي أن الهدف القادم هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا المقبلة.

وقال السلامي خلال المؤتمر الصحفي، إن المنتخب تحت 23 سنة يملك عناصر مميزة.

 

وأضاف: "أتشرف بقيادة المنتخب الأردني إلى هذا المستوى وسعيد بما قدمناه في البطولة".

 

وبيّن السلامي أن لديه مشروعا كرويا في الأردن قائلا: " لدي مشروع في الأردن وعندما أشعر أن المشروع قد أُنجز سأطلب المغادرة".

 
 


