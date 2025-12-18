السلامي: هدفنا هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا

الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال السلامي أن الهدف القادم هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا المقبلة.

اضافة اعلان

وقال السلامي خلال المؤتمر الصحفي، إن المنتخب تحت 23 سنة يملك عناصر مميزة.

وأضاف: "أتشرف بقيادة المنتخب الأردني إلى هذا المستوى وسعيد بما قدمناه في البطولة".