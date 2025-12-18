نائب رئيس الوزراء: لاعبو النشامى فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إن لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم كفّوا ووفّوا، مؤكدًا أن النشامى هم فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا.

اضافة اعلان