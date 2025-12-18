الجمعة 2025-12-19 12:06 ص

نائب رئيس الوزراء: لاعبو النشامى فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا

الخميس، 18-12-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إن لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم كفّوا ووفّوا، مؤكدًا أن النشامى هم فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا.

وقال الصفدي في منشور على منصة "اكس" " كفًوا ووفّوا النشامى. منتخبنا فرسان برفعوا الراس، والخير في الجايات إن شاء الله. مبروك للمغرب الشقيق، والتهاني لقطر الشقيقة على التنظيم المتميز"

 
 


