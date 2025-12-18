نائب رئيس الوزراء: لاعبو النشامى فرسان رفعوا رأس الأردن عاليًا

وقال الصفدي في منشور على منصة "اكس" " كفًوا ووفّوا النشامى. منتخبنا فرسان برفعوا الراس، والخير في الجايات إن شاء الله. مبروك للمغرب الشقيق، والتهاني لقطر الشقيقة على التنظيم المتميز"
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في الجامعة الهاشمية
-
السلامي: هدفنا هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا
-
تحذير أمني هام لجميع المواطنين: خذوا الأمر على محمل الجد
-
جمال السلامي يكشف عن مفاجأة كبرى بعد خسارة النهائي
-
السلامي يعلق على أخطاء أبو ليلى في نهائي كأس العرب
-
الملكة تشكر النشامى: "أداء مميز طوال البطولة"
-
أول تعليق من الحكومة بعد خسارة المنتخب لنهائي كأس العرب
-
الملك يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني بعد خسارة النهائي