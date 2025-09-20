إصابتان بانهيار جزئي لسقف منزل في مخيم الحصن

04:05 م

الوكيل الإخباري- أصيبت سيدة وابنتها، مساء السبت، إثر انهيار جزئي لسقف منزل قديم في مخيم الشهيد عزمي المفتي جنوبيّ مدينة إربد، وتم إسعافهما من قبل كوادر الدفاع المدني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. اضافة اعلان





وقال محافظ إربد رضوان العتوم إن الانهيار وقع في إحدى غرف المنزل المتهالك، ما أسفر عن إصابة الأم وابنتها.



وأوضح أنه تقرّر إخلاء المنزل فوراً نظراً لخطورة وضعه على السلامة العامة.



وبيّن العتوم أن مالك المنزل وقّع على تعهّد بترك المبنى لحين استكمال أعمال الصيانة اللازمة، فيما ستعمل الجهات المعنية على تأمين العائلة بمسكن بديل بشكل مؤقت.