وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة صائب خريسات، الجمعة، أن شح الأمطار والجفاف الذي شهدته المملكة هذا العام أدى إلى تراجع إنتاج ثمار الزيتون بشكل ملحوظ.

وقال خريسات خلال استضافته عبر برنامج “ستون دقيقة” الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أن نقص إنتاج الزيتون هذا الموسم بلغ نحو 10 آلاف طن مقارنة بالمواسم السابقة.