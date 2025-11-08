وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن

وقال خريسات خلال استضافته عبر برنامج “ستون دقيقة” الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أن نقص إنتاج الزيتون هذا الموسم بلغ نحو 10 آلاف طن مقارنة بالمواسم السابقة.
وأضاف الوزير أن استيراد زيت الزيتون سيتم على مراحل لضمان توازن العرض والطلب في السوق.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم
-
مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون
-
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
-
حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي
-
المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية
-
350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن
-
وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت
-
مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام