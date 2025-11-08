السبت 2025-11-08 12:36 ص
 

وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن

شجرة زيتون
زيتون
 
السبت، 08-11-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة صائب خريسات، الجمعة، أن شح الأمطار والجفاف الذي شهدته المملكة هذا العام أدى إلى تراجع إنتاج ثمار الزيتون بشكل ملحوظ.

وقال خريسات خلال استضافته عبر برنامج “ستون دقيقة” الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أن نقص إنتاج الزيتون هذا الموسم بلغ نحو 10 آلاف طن مقارنة بالمواسم السابقة.


وأضاف الوزير أن استيراد زيت الزيتون سيتم على مراحل لضمان توازن العرض والطلب في السوق.

 
 
