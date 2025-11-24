الإثنين 2025-11-24 03:23 ص
 

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا
ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا
 
الإثنين، 24-11-2025 12:27 ص
الوكيل الإخباري-   اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن اللحظة الحالية تعتبر حرجة في عملية البحث عن تسوية للأزمة في أوكرانيا.اضافة اعلان


وجاء في بيان صحفي على موقع الحكومة البريطانية: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وناقش الزعيمان جوانب مختلفة من اجتماع القمة المنعقد حاليًا في جنيف حول الخطة الأمريكية للسلام لأوكرانيا. واتفقا على أنه في هذه اللحظة الحرجة، يجب علينا جميعا العمل معا لتحقيق سلام عادل ودائم".

من جانبها، ذكرت الإدارة الأمريكية سابقا أنها تطور خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش التفاصيل بعد حيث أن العمل لا يزال مستمرا. وفي الكرملين، أعلنوا أن روسيا تحافظ على انفتاحها على المفاوضات وهي ما زالت أمينة لنهج مناقشات أنكوريدج.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة