ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

وجاء في بيان صحفي على موقع الحكومة البريطانية: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وناقش الزعيمان جوانب مختلفة من اجتماع القمة المنعقد حاليًا في جنيف حول الخطة الأمريكية للسلام لأوكرانيا. واتفقا على أنه في هذه اللحظة الحرجة، يجب علينا جميعا العمل معا لتحقيق سلام عادل ودائم".
من جانبها، ذكرت الإدارة الأمريكية سابقا أنها تطور خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش التفاصيل بعد حيث أن العمل لا يزال مستمرا. وفي الكرملين، أعلنوا أن روسيا تحافظ على انفتاحها على المفاوضات وهي ما زالت أمينة لنهج مناقشات أنكوريدج.
روسيا اليوم
