الإثنين 2025-11-24 03:22 ص
 

السودان .. تَقَلُّصُ المساحاتِ المزروعةِ وانهيارٌ حادٌّ في القطاع بسبب الحرب

السودان .. تَقَلُّصُ المساحاتِ المزروعةِ وانهيارٌ حادٌّ في القطاع بسبب الحرب
السودان .. تَقَلُّصُ المساحاتِ المزروعةِ وانهيارٌ حادٌّ في القطاع بسبب الحرب
 
الأحد، 23-11-2025 11:55 م
الوكيل الإخباري-   يشهد القطاعُ الزراعيُّ في السودان، شريانُ حياةِ اقتصادِ البلاد، انهيارًا حادًّا أثَّر بشكل كبير في الناتج السوداني الإجمالي.اضافة اعلان


وتقلَّصت المساحاتُ المزروعةُ في البلاد إلى 35%، بحسب تقديرات أولية لخبراء ومختصين.

ويأتي هذا التدهور كنتيجة مباشرة للحرب المستمرة، حيث أكد الخبراء أن 25 مليون سوداني إجمالًا باتوا مهددين بمجاعة طاحنة.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة