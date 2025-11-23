جرش: تكريم المنتخب الوطني لقصار القامة

وأكد خريسات، خلال الحفل، أن فوز المنتخب يشكل مصدر فخر واعتزاز للأردنيين كافة، مشيرًا إلى أن العزيمة والإصرار اللذين أظهرهما اللاعبون يجسدان صورة مشرّفة للرياضة الأردنية.
وقال إن محافظة جرش ستواصل دعم المنتخب لتمكينه من تحقيق إنجازات جديدة وتمثيل الأردن بأفضل صورة في البطولات الإقليمية والدولية.
وأعرب مؤسس المنتخب الأردني لقصار القامة لؤي صمادي عن تقديره للدعم الرسمي والمجتمعي، مؤكدًا أن الإنجاز جاء ثمرة تعاون كبير، وأن الفريق يهدي فوزه لجلالة الملك عبدالله الثاني تقديرًا لاهتمامه بالرياضة الأردنية.
وأشار صمادي إلى أن لاعبي المنتخب يتمتعون بإرادة قوية وجهود متواصلة لتحقيق نتائج مشرّفة ورفع علم الأردن في المحافل الرياضية.
وأعرب اللاعبون عن شكرهم للمؤسسات الداعمة، مؤكدين أن التكريم يشكل حافزًا لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات.
