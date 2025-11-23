الإثنين 2025-11-24 03:20 ص
 

جرش: تكريم المنتخب الوطني لقصار القامة

جانب من التكريم
 
الأحد، 23-11-2025 10:42 م

الوكيل الإخباري- احتفلت محافظة جرش، اليوم الأحد، في مبنى المحافظة بتكريم أبطال المنتخب الوطني لقصار القامة، تقديرًا لإنجازهم المتميز بفوزهم ببطولة غرب آسيا، برعاية المحافظ الدكتور مالك خريسات، وبحضور مدير شرطة جرش العميد الركن رأفت المعايطة، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين.

وأكد خريسات، خلال الحفل، أن فوز المنتخب يشكل مصدر فخر واعتزاز للأردنيين كافة، مشيرًا إلى أن العزيمة والإصرار اللذين أظهرهما اللاعبون يجسدان صورة مشرّفة للرياضة الأردنية.


وقال إن محافظة جرش ستواصل دعم المنتخب لتمكينه من تحقيق إنجازات جديدة وتمثيل الأردن بأفضل صورة في البطولات الإقليمية والدولية.


وأعرب مؤسس المنتخب الأردني لقصار القامة لؤي صمادي عن تقديره للدعم الرسمي والمجتمعي، مؤكدًا أن الإنجاز جاء ثمرة تعاون كبير، وأن الفريق يهدي فوزه لجلالة الملك عبدالله الثاني تقديرًا لاهتمامه بالرياضة الأردنية.


وأشار صمادي إلى أن لاعبي المنتخب يتمتعون بإرادة قوية وجهود متواصلة لتحقيق نتائج مشرّفة ورفع علم الأردن في المحافل الرياضية.


وأعرب اللاعبون عن شكرهم للمؤسسات الداعمة، مؤكدين أن التكريم يشكل حافزًا لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات.

 
 
