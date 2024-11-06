إطلاق خدمة إصدار شهادات إلكترونية لإجازة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية وأغذية الرضّع

الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خدمة إصدار شهادة إلكترونية لإجازة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية، وحليب وأغذية الرضع المجازة لديها، عبر نظام المؤسسة الإلكتروني لتسجيل الدواء (e-jdws system)، وتوثيقها من خلال منصة توثيق الشهادات المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

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وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الأربعاء، إن الخدمة تهدف إلى تطوير كفاءة إجراءات إصدار الشهادة وتبسيطها أمام متلقي الخدمة دون الحاجة إلى زيارة المؤسس، وبما يعزز عملية توفير المستحضرات الصيدلانية والطبيعية، وحليب وأغذية الرضع في السوق المحلي، والأمن الدوائي، ويدعم الصادرات الوطنية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.



وأضاف أن الشهادة الإلكترونية صالحة لـ5 سنوات، وتحمل رمز استجابة سريع (QR code) يوثق صحتها واعتماديتها للجهات الداخلية من خلال منصة توثيق الشهادات، فضلا عن أنها معتمدة لدى الجهات خارج المملكة من خلال منصة التحقق من الوثائق الأردنية (verifier.gov.jo).