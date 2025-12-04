إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك

09:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756203 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن وزير السياحة والآثار، رعى أمين عام الوزارة يزن الخضير، اليوم الخميس، حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في كنيسة سيدة الوردية اللاتين بمحافظة الكرك، وذلك بحضور محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، وكاهن الرعية لكنيسة سيدة الوردية اللاتين علاء بعير، والآباء والراهبات، وأبناء المجتمع المحلي. اضافة اعلان





وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة السياحة والآثار في دعم الفعاليات الدينية والثقافية، بما يعكس رسالة الأردن في ترسيخ قيم التسامح والوئام بين أبناء المجتمع، وتسليط الضوء على محافظة الكرك كمنارة للتراث والقيم الإنسانية.



وقال أمين عام وزارة السياحة والآثار، يزن الخضير، خلال الحفل: "إن اجتماعنا اليوم لإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو رسالة محبة وسلام نوجهها إلى أبناء وطننا العزيز وإلى العالم أجمع، هذه الرسالة تجسد قيم الوئام والعيش التي نفتخر بها في الأردن، تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي تواصل جهودها في صون الإرث الديني وحماية الأماكن المقدسة، وتعزيز ثقافة العيش المشترك".



وأضاف الخضير: "وزارة السياحة والآثار تواصل اهتمامها بالمواقع الدينية والتراثية في مختلف محافظات المملكة، وفي مقدمتها محافظة الكرك، لما تمثله من إرث حضاري عريق يجذب الزوار من شتى أنحاء العالم"، معربًا عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذه الفعالية، ولأهالي محافظة الكرك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



وافتتح الخضير البازار الميلادي المقام في كنيسة سيدة الوردية اللاتين في الكرك، والذي يشارك فيه سيدات وأبناء المجتمع المحلي، حيث تجول بالبازار واطلع على ما يقدمه المشاركون من منتجات وحرف تعكس روح المناسبة وإبداعهم.



وقال كاهن الرعية لكنيسة سيدة الوردية اللاتين، الأب علاء بعير: "نحن هنا اليوم، مسيحيين ومسلمين، نضيء شجرة الميلاد كعائلة واحدة، ونرفع أكف الدعاء أن يزرع الله السلام في قلوبنا، وأن يحفظ هذا الوطن درعًا لا يُسلم، بعون الله، وبسواعد أبنائه، وبقيادته الهاشمية". وأضاف: "إن مسؤوليتنا نحن أبناء الأردن أن نبقى كما عهدنا العالم، أوفياء، متماسكين، نقف صفًا واحدًا خلف الراية الهاشمية، نبني المستقبل بقلب طاهر وإرادة صلبة، لوطن نحبه ونفتخر به".

تم نسخ الرابط





