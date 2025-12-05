الجمعة 2025-12-05 12:13 م

عجلون: دعوات لتعزيز الجهود المجتمعية لتحقيق التنمية السياحية

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة
عجلون
الجمعة، 05-12-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد محافظة عجلون دعوات متزايدة لتعزيز الجهود المجتمعية بهدف تحقيق التنمية السياحية، وتعزيز الوعي السياحي المحلي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المواقع الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المحافظة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في حماية هذه المقومات وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن نشر الوعي المجتمعي بالسياحة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن المجلس يواصل دعم مختلف المبادرات التي تهدف إلى تعريف المواطنين بموارد المحافظة السياحية وتشجيعهم على الإسهام في الحفاظ عليها واستدامتها.


وأضاف عناب، أن المجلس خصص 70 ألف دينار لقطاع السياحة ضمن موازنة عام 2026، بهدف دعم برامج التوعية والترويج السياحي، مبينا أن تطوير السياحة يتطلب تحديث أدوات العرض والترويج وتعزيز دور المجتمع المحلي في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة غنية للزوار.

 
 


