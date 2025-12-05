عجلون: دعوات لتعزيز الجهود المجتمعية لتحقيق التنمية السياحية

وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن نشر الوعي المجتمعي بالسياحة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن المجلس يواصل دعم مختلف المبادرات التي تهدف إلى تعريف المواطنين بموارد المحافظة السياحية وتشجيعهم على الإسهام في الحفاظ عليها واستدامتها.
وأضاف عناب، أن المجلس خصص 70 ألف دينار لقطاع السياحة ضمن موازنة عام 2026، بهدف دعم برامج التوعية والترويج السياحي، مبينا أن تطوير السياحة يتطلب تحديث أدوات العرض والترويج وتعزيز دور المجتمع المحلي في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة غنية للزوار.
