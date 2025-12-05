اليوم الدولي للمتطوعين تلاحم اجتماعي وحضور شبابي

الوكيل الإخباري- يحيي الأردن والعالم اليوم الجمعة، اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموافق 5 كانون الأول من كل عام، لتسليط الضوء على الجهود التطوعية التي تُسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر حاجة.

