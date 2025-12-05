اليوم الدولي للمتطوعين تلاحم اجتماعي وحضور شبابي

ويعكس العمل التطوعي في الأردن روح التعاون والتضامن بين جميع فئات المجتمع، ويسهم في غرس قيم المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، ويمنحهم شعورًا بالانتماء والعطاء تجاه مجتمعهم.
