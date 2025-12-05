الجمعة 2025-12-05 12:12 م

اليوم الدولي للمتطوعين تلاحم اجتماعي وحضور شبابي

الجمعة، 05-12-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   يحيي الأردن والعالم اليوم الجمعة، اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموافق 5 كانون الأول من كل عام، لتسليط الضوء على الجهود التطوعية التي تُسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر حاجة.

ويعكس العمل التطوعي في الأردن روح التعاون والتضامن بين جميع فئات المجتمع، ويسهم في غرس قيم المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، ويمنحهم شعورًا بالانتماء والعطاء تجاه مجتمعهم.

 
 


