الجمعة 2025-12-05 12:12 م

المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي ببطولة كأس العرب غدا

الجمعة، 05-12-2025 11:52 ص

الوكيل الإخباري-   يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الكويتي، عند الساعة الثانية من ظهر يوم غد السبت، على ملعب أحمد بن علي، في العاصمة القطرية الدوحة، في ثاني مباريات المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب 2025.

وتأتي هذه المباراة، في ثاني مباريات المنتخب، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.
ويختتم منتخب النشامى منافسات الدور الأول بلقاء منتخب مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ملعب البيت.


ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ثم مصر والكويت بنقطة واحدة، والإمارات أخيرا دون نقاط.


وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في البطولة الأربعاء الماضي، بالفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1.

 
 


