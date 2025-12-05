الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غير مستقرة ومائلة قليلا للدفء في أغلب المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، مع الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.
أما ليلا تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة لسرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
