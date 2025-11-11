إطلاق مبادرة لدعم الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين

وتهدف المبادرة إلى توسيع فرص وصول المزارعين إلى منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسهم في تعزيز مرونة المشاريع الزراعية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، ودعم جهود التحول نحو الزراعة الحديثة والمستدامة.
وأكد الجانبان خلال الحفل، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات البيئية، عبر توفير أدوات تمويلية مبتكرة ترفع كفاءة استخدام الموارد وتزيد الإنتاجية.
وأشار الجانبان إلى أن المبادرة تعد منصة متكاملة لتمكين المرأة والشباب في القطاع الزراعي، من خلال منحهم فرص التمويل والتدريب اللازمة لإطلاق مشاريعهم الريادية وتبني التقنيات الحديثة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي في الأردن.
