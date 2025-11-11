إطلاق مبادرة لدعم الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي، أمس الاثنين، مبادرة الائتمان والقروض لدعم الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين، برعاية مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، ومديرة البرامج في البرنامج نونا ورنغ.

وتهدف المبادرة إلى توسيع فرص وصول المزارعين إلى منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسهم في تعزيز مرونة المشاريع الزراعية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، ودعم جهود التحول نحو الزراعة الحديثة والمستدامة.



وأكد الجانبان خلال الحفل، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات البيئية، عبر توفير أدوات تمويلية مبتكرة ترفع كفاءة استخدام الموارد وتزيد الإنتاجية.