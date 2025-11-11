غضب على مواقع التواصل بعد إعفاء حفل هيفاء من الضرائب

وتشير الوثيقة المتداولة إلى أن الوزارة خاطبت إحدى الشركات المنظمة للحفل بتاريخ 7/10/2025 ، أي قبل شهر من إقامة الحفل، مؤكدة الموافقة على منح الإعفاء الضريبي للحفل لكونه يحقق رفع نسب الإشغال في الفنادق.
وأثار القرار موجة انتقادات واسعة بين ناشطين على مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن الإعفاء يأتي في وقت تشهد فيه القطاعات الاقتصادية والمواطنون أعباء ضريبية متزايدة، متسائلين عن أسباب منح هذه الامتيازات للحفلات الفنية.
ورغم انتشار الوثيقة على نطاق واسع عبر منصات التواصل، لم يصدر حتى الآن أي توضيح حكومي إضافي بشأن القرار أو رد على الانتقادات المتداولة.
