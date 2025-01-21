 
الثلاثاء 2025-01-21 10:07 م
 

إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية

جانب من الاطلاق
مدرسة الزيتون الحقلية
الثلاثاء، 21-01-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية زراعة لواء الوسطية غربي محافظة إربد، عبر قسم البرامج الإرشادية، برنامج المدارس الحقلية تحت عنوان: "مدرسة الزيتون الحقلية"، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.

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ويهدف البرنامج لتطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة حيادية التربة، وتعليمهم على مهارات الزراعة الذكية مناخيا والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.


وجرى تعريف المزارعين بمفهوم المدرسة الحقلية، ومفهوم حيادية التربة، والتعرف على أنواع الأسمدة الكيماوية والعضوية وتراكيبها.

 
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