إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية

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الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية زراعة لواء الوسطية غربي محافظة إربد، عبر قسم البرامج الإرشادية، برنامج المدارس الحقلية تحت عنوان: "مدرسة الزيتون الحقلية"، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.

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ويهدف البرنامج لتطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة حيادية التربة، وتعليمهم على مهارات الزراعة الذكية مناخيا والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.