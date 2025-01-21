إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية

ويهدف البرنامج لتطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة حيادية التربة، وتعليمهم على مهارات الزراعة الذكية مناخيا والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وجرى تعريف المزارعين بمفهوم المدرسة الحقلية، ومفهوم حيادية التربة، والتعرف على أنواع الأسمدة الكيماوية والعضوية وتراكيبها.
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