ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سنلتقي خلال أسبوعين. سنلتقي في كوريا الجنوبية مع شي جين بينغ".
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع منفصل مع الرئيس الصيني.
وأضاف: "أتفق معه جيدا (الرئيس الصيني). إنه زعيم قوي جدا وشخص مذهل. حياته قصة مذهلة، قصة لفيلم رائع".
وتابع: "أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام مع الصين، ولكن يتعين علينا التوصل إلى اتفاق عادل".
