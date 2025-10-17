الجمعة 2025-10-17 07:37 م
 

ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 17-10-2025 06:55 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سنلتقي خلال أسبوعين. سنلتقي في كوريا الجنوبية مع شي جين بينغ".

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع منفصل مع الرئيس الصيني.

اضافة اعلان


وأضاف: "أتفق معه جيدا (الرئيس الصيني). إنه زعيم قوي جدا وشخص مذهل. حياته قصة مذهلة، قصة لفيلم رائع".


وتابع: "أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام مع الصين، ولكن يتعين علينا التوصل إلى اتفاق عادل".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين

ت

عربي ودولي ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية

ا

طب وصحة التمارين الرياضية الأفضل لتخفيف آلام الركبة المزمنة

ل

فلسطين شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شرق حي الزيتون بغزة

ت

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضا في عائدات النفط الخام والمنتجات المكررة

ك

فلسطين أردوغان: نبذل جهودا لضمان استدامة اتفاق غزة

ا

أسواق ومال تحوّل وهبوط مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

ا

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو



 
 





الأكثر مشاهدة