ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين.



وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سنلتقي خلال أسبوعين. سنلتقي في كوريا الجنوبية مع شي جين بينغ".



وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع منفصل مع الرئيس الصيني.

وأضاف: "أتفق معه جيدا (الرئيس الصيني). إنه زعيم قوي جدا وشخص مذهل. حياته قصة مذهلة، قصة لفيلم رائع".



وتابع: "أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام مع الصين، ولكن يتعين علينا التوصل إلى اتفاق عادل".