الدفاع المدني يتعامل مع 1640 حادثاً مختلفاً خلال 24 ساعة

وبلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإسعاف (7:36) دقيقة، فيما بلغ لمهام الإنقاذ (7:34) دقيقة، ولحوادث الإطفاء (7:35) دقيقة، حيث عملت كوادر الدفاع المدني على تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات، إضافة إلى السيطرة على حرائق محدودة والتعامل مع حوادث مختلفة ضمن اختصاصها.
