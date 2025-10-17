الدفاع المدني يتعامل مع 1640 حادثاً مختلفاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1640 حادثاً مختلفاً في جميع محافظات المملكة، توزعت بين 1460 حالة إسعافية، و106 حوادث إنقاذ، و74 حادث إطفاء.

