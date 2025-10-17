الجمعة 2025-10-17 09:48 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1640 حادثاً مختلفاً خلال 24 ساعة

الجمعة، 17-10-2025 07:48 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1640 حادثاً مختلفاً في جميع محافظات المملكة، توزعت بين 1460 حالة إسعافية، و106 حوادث إنقاذ، و74 حادث إطفاء.

وبلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإسعاف (7:36) دقيقة، فيما بلغ لمهام الإنقاذ (7:34) دقيقة، ولحوادث الإطفاء (7:35) دقيقة، حيث عملت كوادر الدفاع المدني على تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات، إضافة إلى السيطرة على حرائق محدودة والتعامل مع حوادث مختلفة ضمن اختصاصها.

 
 
