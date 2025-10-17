الجمعة 2025-10-17 09:49 م
 

صندوق النقد الدولي: إنفاق أوروبا على الطاقة مرتفع للغاية

الجمعة، 17-10-2025 08:07 م

الوكيل الإخباري- صرح ألفريد كامر، مدير قسم الشؤون الأوروبية في صندوق النقد الدولي، أن تكاليف الطاقة في أوروبا مرتفعة للغاية في الوقت الحالي وتتطلب من السلطات ضمان خفض تكاليف وتقلبات سوق الطاقة.

وقال للصحفيين خلال الاجتماعات السنوية لأجهزة قيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "تكاليف الطاقة مرتفعة للغاية. وتقلبات الطاقة كبيرة جدا".

وشدد كامر على أن صندوق النقد الدولي يحث سلطات الاتحاد الأوروبي على توفير طاقة أرخص للسوق وتحقيق خفض في التقلبات.


وفي السياق ذاته، كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن تقديرات صادمة للخسائر الأوروبية نتيجة الابتعاد عن الاعتماد على الغاز الروسي، والتي تجاوزت 1.3 تريليون يورو.


وأشار دميترييف إلى أن دول الشرق الأوسط وآسيا تبدي استعدادا كبيرا لضخ استثمارات في مشاريع الطاقة الروسية. وقال: "نعمل مع العديد من الشركاء من منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وجميعهم مستعدون للاستثمار في مشاريعنا للطاقة".


وأضاف أن "العديد من المشاريع لا تزال تنتظر الحصول على الموافقات النهائية لبدء تنفيذ الاستثمارات"، معتبرا أن "هناك اهتماما ملموسا بهذه الفرص الاستثمارية من قبل الشركاء".

RT

 
 
