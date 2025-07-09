إطلاق مشروع تدريب وتأهيل السائقين والعاملين في قطاع النقل البري

10:50 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في بيان صحفي عن بدء تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل السائقين والعاملين في قطاع النقل البري، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز الحالي، تنفيذًا لأحكام التشريعات الناظمة لقطاع النقل البري، وبما يعزز من مستوى كفاءة العاملين فيه. اضافة اعلان





ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة المرورية في المملكة، والحد من الحوادث، ورفع مستوى كفاءة العاملين في النقل.



وبيّنت الهيئة أن هذا المشروع يشمل سائقي الأنماط التالية: النقل السياحي والتأجير، والنقل العام بالحافلات والحافلات المتوسطة، والنقل المدرسي للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة، وسيارات الركوب الصغيرة العمومية، ومركبات الشحن الثقيل.



وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا للمادة (24) من قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، الخاصة بشروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم للدورات المقررة، وتنفيذًا للمادة (9) من نظام رقم (46) لسنة 2024 المعدّل لنظام ترخيص السواقين، التي تنص على ضرورة إبراز ما يثبت حصول السائق على الدورة الخاصة بالنقل الذي سيعمل به.



وأشارت إلى أن كلفة الدورة التدريبية تبلغ 20 دينارًا فقط تُدفع لمرة واحدة، وتُمنح شهادة صلاحيتها لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.



وتؤكد الهيئة على جاهزية المعهد المروري الأردني ونادي السيارات الملكي لعقد هذه الدورات في مختلف محافظات المملكة، وذلك عند توفر العدد الكافي من السائقين في كل محافظة من خلال التنسيق مع المعنيين في هذه الجهات.