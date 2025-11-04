تحذير أممي من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية

08:57 م

الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من اتجاه الأرض نحو احترار يبلغ 2.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، ما يتجاوز بكثير أهداف اتفاقية باريس المناخية ويهدد بنتائج كارثية.





ووفقا لبيانات نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ، فإنه من المتوقع أن يراوح الاحترار العالمي ما بين 2.3 و2.5 درجة مئوية خلال القرن الحالي في حال تطبيق الدول التزاماتها المناخية بالكامل.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة "مهمتنا بسيطة، لكنها ليست سهلة، علينا أن نضمن أن يكون أي تجاوز بأقل شدة ممكنة ولأقصر فترة ممكنة"، داعيا إلى بلوغ "مستوى صفر انبعاثات صافية لغازات الدفيئة" بحلول عام 2050، ليكون لدينا أمل في "خفض ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن".



وقالت كبيرة الباحثين في التقرير آن أولهوف لوكالة فرانس برس إن "الطموح والعمل لا يزالان بعيدين كل البعد عن المستويات المطلوبة عالميا وجماعيا".



فيما حذرت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، بأننا "ما زلنا بحاجة إلى تخفيضات غير مسبوقة في انبعاثات غازات الدفيئة في ظل إطار زمني يتضاءل باستمرار، وفي سياق جيوسياسي صعب".

