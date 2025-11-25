إطلاق مشروع تشغيل غرف تبريد صديقة للبيئة في جمرك عمّان

وأكد أمين عام وزارة البيئة، عمر عربيات، أن المشروع يعكس التزام الوزارة بتبني تقنيات حديثة تسهم في حماية البيئة وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
وأوضح أن مشروع توسيع نطاق التبريد المستدام في الشرق الأوسط لن يقتصر دوره على تحسين أنظمة التبريد في الأردن، بل سيشكل أيضا نموذجا يحتذى به للدول الأخرى في المنطقة، بما يدعم تبني ممارسات بيئية أكثر كفاءة واستدامة.
