إطلاق مشروع تشغيل غرف تبريد صديقة للبيئة في جمرك عمّان

صورة توضيحية لساحات مركز جمرك عمّان الجديد.
صورة توضيحية لساحات مركز جمرك عمّان الجديد.
 
الثلاثاء، 25-11-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة البيئة ودائرة الجمارك الأردنية، الثلاثاء، مشروع تشغيل غرف التبريد باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، في مركز جمرك عمان (الماضونة)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينفذ مشروع توسيع نطاق التبريد المستدام في الشرق الأوسط (Cool Up).

وأكد أمين عام وزارة البيئة، عمر عربيات، أن المشروع يعكس التزام الوزارة بتبني تقنيات حديثة تسهم في حماية البيئة وتعزيز مسار التنمية المستدامة.


وأوضح أن مشروع توسيع نطاق التبريد المستدام في الشرق الأوسط لن يقتصر دوره على تحسين أنظمة التبريد في الأردن، بل سيشكل أيضا نموذجا يحتذى به للدول الأخرى في المنطقة، بما يدعم تبني ممارسات بيئية أكثر كفاءة واستدامة.

 
 
