إطلاق منتدى الصحة الأردني وتقارير السجل الوطني للسرطان

الوكيل الإخباري- تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتحت وزارة الصحة اليوم الخميس، منتدى الصحة الأردني، وأطلقت تقارير السجل الوطني للسرطان للأعوام 2020 – 2022.

اضافة اعلان



وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الذي افتتح المنتدى مندوبا عن رئيس الوزراء، إنه تم تأسيس المنتدى لتعزيز الشراكات وايجاد بيئة حاضنة للتواصل الفعال والحوار بين أركان القطاع الصحي والشركاء الدوليين، والإسهام بشكل مباشر في تخفيف الضغط على موارد الوزارة وتمكينها من القيام بمهامها بفاعلية.



وأكد الهواري، خلال الحفل الذي حضره وزيرا التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، اهتمام وزارة الصحة بالتدريب والتعليم وتأهيل الموارد البشرية من أجل النهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها باعتبارها مظلة القطاع الصحي والمسؤولة عن تنظيم عمله.



وبين أن إطلاق تقارير السجل الوطني للسرطان يعد الإنجاز الأول من نوعه منذ تأسيسه قبل ربع قرن، حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركائها في المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان، ومنحة الاتحاد الأوروبي المنفذة من خلال التعاون الإسباني، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من إغلاق الفجوة في السجل الوطني للسرطان المرتبطة بالإحصاءات والبيانات، والتي زادت على 4 سنوات.

وأشار الهواري إلى أن ذلك مكّن الوزارة من تحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلا ودقة، والوصول إلى التوصيات الضرورية للتعامل مع هذا المرض والذي يعد السبب الثاني للوفاة بين الأردنيين بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.



ولفت إلى أن بيانات سجل السرطان، تظهر أن أرقام المرض في الأردن بدأت تأخذ منحنيات جديدة متسارعة منذ 2016، في الوقت الذي نجحت دول كثيرة في العالم بتحقيق استقرار أو انخفاض بمعدلات الإصابة السرطان.